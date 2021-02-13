تجهيز مقر تنشيط السياحة بالغردقة لإجراء مسحات كورونا للسائحين

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم السبت، اختيار مقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمدينة الغردقة، ليكون مقراً لسحب عينات تحليل PCR للكشف عن كورونا للمغادرين من السياح، وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد.

وكشف محافظ البحر الأحمر عن أن إختيار مقر هيئة تنشيط السياحة لإجراء هذه المسحات، جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة معمل الغردقة المشترك، الذي تتم فيه التحاليل، عن الفنادق، ووجود تكدس به، لصغر حجم المكان.

ولفت المحافظ إلى أن المقر الجديد لسحب العينات في الممشى السياحي، يمتاز بالقرب من المناطق السياحية والفنادق، ويتسع لعدد كبير من الراغبين في سحب العينات، مما سيكون له أثر كبير في التيسير على السائحين، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، موجهاً بسرعة تجهيزه لاستقبال السائحين.

ووجه اللواء «حنفي» الشكر إلى وزيري السياحة والصحة، لتعاونهما في تيسير تقديم مختلف الخدمات، سواء للمواطنين أو للسائحين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات، وفقاً للإجراءات القانونية.

ويتردد المئات من المواطنين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، على معمل الغردقة المشترك الكائن بمنطقة «الدهار»، وسط مدينة الغردقة يومياً، لإجراء مسحة PCR، وذلك عقب قضاء إجازتهم بفنادق الغردقة، وقبل المغادرة إلى بلدانهم، للحصول على شهادة تفيد بإجراء التحليل وإثبات خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للسائحين الذين تشترط دولهم إجراء مسحة طبية قبل دخولهم البلاد.

ويشهد مطار مرسى علم الدولي زيادة في معدل وصول الرحلات السياحية من عدة دول أوروبية، تقل أعداداً من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، حيث من المتوقع أن يسقبل المطار، خلال الأسبوع الجاري، 14 رحلة طيران قادمة من دول التشكيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية على متن خطوط مصر للطيران، قادمة من القاهرة، تزامناً مع انطلاق فعاليات مبادرة «شتي في مصر».