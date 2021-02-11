انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في مدينة الغردقة للصيانة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة وهما «خلف الأتوبيس والأزهر»، يوم السبت المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا؛ لإجراء الصيانة الدورية للمحولات.

كما أكدت هندسة كهرباء رأس غارب شمال المحافظة، فصل التيار الكهربائي عن اللوحة الجنوبية للمدينة والمغذية لمناطق عمارات «الـ1008، أبو النصر القديمة، الـ1180، ةالـ253»، فضلًا عن مساكن الروضة والمنطقة الصناعية، وذلك يوم السبت المقبل اعتبارا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

من جهته، أعلن اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، إنارة وتشغيل أعمدة الإنارة بشوارع منطقة الـ72 وحدة بشارع الإذاعة، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للأعمدة، وتغيير الكابلات وتركيب كشافات الليد.

وأوضح رأفت، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم الانتهاء أعمال إحلال وتغيير الأعمدة وتغيير الكابلات بشوارع منطقة الـ100 وحدة، وجارِ العمل على تركيب الكشافات وإطلاق التيار وإنارة الأعمدة، وأجريت أعمال صيانة الخلايا الكهربائية بمنطقة امتداد شارع المدخل الجنوبي، وصيانة أعمدة الإنارة بشوارع المنطقة الصناعية.

وشدد على ضرورة متابعة جميع أعمدة الإنارة بشوارع المدينة المختلفة وصيانتها، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين حفاظا على حياتهم، ويأتي ذلك ضمن خطة الإنارة الجديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وللتواصل اليومي مع المواطنين والاستجابة الفورية لتلبية جميع مطالبهم حفاظا على المنشآت العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأشار إلى ضرورة التنسيق مع هندسة كهرباء رأس غارب، بتغطية جميع «علب الكهرباء» الخاصة بالورش في المنطقة الصناعية، ورصد أي كابلات مكشوفة أو «علب كهرباء»، والعمل على إصلاحها وتغطيتها فورا.