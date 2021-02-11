دعم مستشفى الغردقة بأجهزة طب العيون بـ2 مليون جنيه (صور)

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، قيام وزارة الصحة بدعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة العيون لعيادة وعمليات الرمد، بقيمة 2 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

و كشف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أن وزارة الصحة دعمت مستشفى الغردقة بجهاز عمليات الرمد، وهو عبارة عن وحدة رمد بالعيادات الخارجية كاملة بمشتملاتها، وميكركوسكوب جراحي لعمليات الرمد، وجهاز اشعة تليفزيونية لعمليات المياه البيضاء بالعين، كما تم تركيب الأجهزة من قبل مهندسي الشركة الموردة، وتم تدريب الطاقم الطبي عليها.

وأشاد وكيل الوزارة بدعم محافظ البحر الأحمر المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، وذلك حرصاً على منع تكبد المرضى مشقة السفر والانتقال، وضماناً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين بالبحر الأحمر، موجهاً الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفي سياق آخر، تمكنت وحدة حماية الطفل بمدينة سفاجا من إنهاء الأوراق الرسمية لطفل حديث الولادة، مجهول النسب، تم العثور عليه بمنطقة سفاجا، بدون مستندات، وتم إيداع الطفل إحدى دور الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات اليوم الخميس، أنه فور تلقي بلاغ بالعثور على طفل حديث الولادة، تم التنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية.

وعلى الفور، تحركت وحدة حماية الطفل بشكل سريع، بمجرد وصول بلاغ بالعثور على الطفل، وتم استخراج الأوراق الرسمية للطفل.

ومن جانبها، أكدت علا الشاذلي، مسئول وحدة حماية الطفل، أنه يجري العمل طبقاً لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وطبقاً لنص المادة 23 للائحة التنفيذية من القانون، حيث تمت التوصية بإيداع الطفل دار رعاية الأمومة والطفولة، التابعة لمديرية الصحة بالسويس، خلال فترة الرضاعة الطبيعة.