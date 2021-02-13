تسجيل أول 4 إصابات بكورونا بعد تلقي اللقاح بولاية أوريجون الأمريكية
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أ ش أ
07:21 م | السبت 13 فبراير 2021
إصابات كورونا فى أمريكا
سجلت ولاية أوريجون الأمريكية أول أربع إصابة لأشخاص تم تلقيهم تلقيح كامل ضد فيروس كورونا، وفق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات.
وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم السبت، أن أربعة أشخاص أصيبوا بالفيروس رغم مرور وقتٍ كافٍ على تطعيمهم بجرعتين من اللقاحات المتوفرة والمعتمدة رسميا، مشيرة إلى أن الحالات تجعل من أوريجون أولى الولايات التي تشهد ما يسمى بحالات الاختراق، حيث يصاب شخص بالفيروس رغم تلقيحه.