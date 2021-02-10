عاجل.. أمريكا تسجل 92 ألف و666 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 92 ألفًا و666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 27 مليونًا و189 ألفًا و761 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 3031 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 468 ألفًا و103 حالات، وفقًا لما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه تم توزيع 62 مليونا و898 ألفًا و775 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 43 مليونا و206 آلاف و190 جرعة على الأقل للمواطنين.