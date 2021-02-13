مصادر: شيري عادل تمر بحالة نفسية سيئة عقب زواج معز مسعود وحلا شيحة

ما زالت أخبار حلا شيحة ومعز مسعود تتصدر محركات البحث واهتمامات الجمهور منذ زواجهما خلال الأيام الماضية، وسط العديد من الأنباء التي تربط زواجهما بأسماء الزوجات السابقات للداعية الإسلامي، بداية من ملكة جمال الجامعة الأمريكية ثم المرشدة السياحية بسنت نور الدين وصولا إلى الفنانة شيري عادل التي لم يستمر زواجه بها أكثر من عام.

حالة اكتئاب

وعلم «الوطن» من مصادر مقربة من شيري عادل أنها منزعجة ودخلت في حالة من الاكتئاب منذ إعلان ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود، لأن أخبار ارتباطهما أثرت على نجاح قصتها بمسلسل «إلا أنا»، وأدخلها في حالة نفسية سيئة، خاصة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انشغلوا عن نجاح حكايتها في المسلسل وربطوا اسمها بزواج معز مسعود، ما أجبرها على الاختفاء خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت المصادر أنها عقب عقد قران الثنائي «حلا ومعز» ابتعدت عن موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتجنب الأخبار الخاصة بالثنائي التي انتشرت بشكل كبير واحتلت «الترند»، حتى لا تعود للاكتئاب مرة أخرى.

وتستعد شيري عادل في الوقت الحالي للتجهيز لفيلم «باب السما» مع هاني عادل وشريف سلامة ومن إخراج محمود كامل، ومن المقرر أن تبدأ التصوير به بعد انتهاء السباق الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تظهر خلال الأيام المقبلة كضيف شرف في مسلسل «في بيتنا روبوت» مع شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر، وتظهر في حلقة واحدة في أكثر من مشهد.

فارس بلا جواز

أما عن شهر رمضان المقبل فتجدد «شيري» التعاون مع مصطفى قمر في مسلسل «فارس بلا جواز»، حيث تقوم ببطولة حكاية من حكايات المسلسل، وتظهر في 5 حلقات فقط منه، وذلك يعد التعاون الثاني بينهما بعد فيلم «فين قلبي» مع يسرا اللوزي والذي قدم عام 2017 وحقق نجاحا كبيرا وقتها.