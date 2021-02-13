الجيزة: عقارات في الهرم غير مرخصة منذ 7 سنوات

رصدت محافظة الجيزة ما أثير بأحد المواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن وجود مخالفات بجراج عقار في حي الهرم قد تتسبب في انهيار العقار، وعلى الفور وجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الطالبية بإجراء معاينة على الطبيعة للعقار محل الشكوى والعقارات المحيطة به للوقوف على مدى صحة الشكوى حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكدت محافظة الجيزة أنه بالمعاينة تبين أن العقارات المشار إليها مخالفة وقد تم بناؤها بدون ترخيص في الفترة من 2011 إلى 2014، كما تبين وجود رطوبة في أرضية البدروم وجزء من حوائط العقار الأول محل الشكوى ولم يتبين وجود أي شروخ بالعقار ولا يمثل خطورة في وضعه الحالي على السلامة العامة.

كما أنه وبالمعاينة للعقار المجاور والذي يقع بالعنوان 55 أبراج عمار الطالبية تبين وجود آثار للمياه في البدروم الجزئي المتواجد أسفل الأسانسير وجزء من الدور الأرضي، وذلك بسبب وجود سدد بغرفة التفتيش المدفونة أسفل رخام المدخل، ما أدى لتراكم المياه بالبدروم الجزئي لهذا العقار فى توقيت نشر المقال، وقد تم حل مشكلة الصرف الصحي بالعقارات المشار اليها ولم يتلاحظ حتى الآن وجود أي شروخ أو ما يمثل خطورة على المواطنين بوضعه الحالي.