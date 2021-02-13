«الأرصاد» ترد على أنباء تعرض مصر لعاصفة ثلجية: منخفض جوي قادم من أوروبا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من غير المتخصصين بأنّه من المتوقع أن تتعرض مصر والمنطقة العربية، لأيام قطبية باردة للغاية خلال الفترة المقبلة متمثلة في تساقط للثلوج وأمطار غزيرة باردة وأنّ درجات الحرارة تصل إلى الصفر، وهذا ما نفته الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأوضحت «شاكر» أنّه بداية من يوم الثلاثاء المقبل تتأثر جمهورية مصر العربية بمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا يصاحبه تيار هواء نفاث قطبي، يعرف بـ«البولار جيت polar jet»، إذ يعمل هذا التيار على جلب كتل هوائية باردة من جنوب أوروبا يؤثر بانخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من 3 إلى 6 درجات، إذ تصل العظمى على القاهرة إلى 15 درجة مئوية.

وأضافت «شاكر» أنّ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير على وسط سيناء خاصة في الساعات المتأخرة من الليل إذ تسجل درجة الحرارة صفر أو أقل من الصفر خاصة في المناطق الجبلية، كما تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ على أنحاء الجمهورية مع نشاط قوي للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة وتقل معها الرؤية الأفقية، إذ تتراوح سرعات الرياح بين 20 إلى 25 عقدة أي من 40 إلى 45 كيلومتر/ساعة، يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية خاصة البحر المتوسط.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، أنّ هناك فرصًا لسقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وتكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق، إذ تستمر هذه الحالة من الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، بضرورة توخي الحذر في تداول مثل هذه الشائعات لما تسببه من بلبلة وإثارة الفزع والذعر بين المواطنين، مؤكدًا ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالتنبؤ بحالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقط، وذلك من خلال النشرات اليومية والتحذيرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميًا عبر صفحاتها الرسمية.