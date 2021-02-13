الأرصاد: طقس سيئ يبدأ الثلاثاء.. وانخفاض الحرارة 6 درجات

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنّ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل من 3 لـ6 درجات مئوية على أغلب المحافظات.

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، أنّ الرياح ستشهد نشاطا على أغلب الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة المكشوفة والسطحية، ويصاحب ذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

ولفت إلى أنّ طقس اليوم مستقر وفقا للبيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، ويستمر الاستقرار حتى الاثنين، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بين 20 و21 درجة مئوية خلال فترات النهار، بينما الحرارة ليلا تشهد انخفاضا، ويكون الطقس شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13 فبراير 2021

القاهرة العظمى 21 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11.

العريش العظمى 21 والصغرى 9.

سانت كاترين العظمى 21 والصغرى 7.

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16.

الغردقة العظمى 26 والصغرى 14.

بني سويف العظمى 22 والصغرى 10.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 8.

قنا العظمى 26 والصغرى 12.

الأقصر العظمى 28 والصغرى 13.

أسوان العظمى 28 والصغرى 14.