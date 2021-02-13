دفعتا 2019 و2020.. شروط الالتحاق ببرامج الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ

أعلنت جامعة كفر الشيخ عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّه تقرر قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة دفعة 2019 ودفعة 2020 علمي علوم وعلمي رياضة والطلاب الوافدين، وذلك للالتحاق ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي (برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفرالشيخ، وذلك بناء على الحد الأدنى التالي:

- شعبة علمي علوم بحد أدنى 393.5 درجة بنسبة 95.97%.

- شعبة علمي رياضة بحد أدنى 365 درجة بنسبة 89.02%.

وذلك حتى السبت الموافق 20 فبراير 2021، وسيتم مراعاة أسبقية الحجز.

مدة الدراسة 4 سنوات، للحصول على بكالوريوس علوم الذكاء الاصطناعي الحيوي.

ويعد هذا البرنامج أول برنامج من نوعه على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي، البرنامج يقبل طلاب الثانوية العامة دفعة 2019 ودفعة 2020 بشعبتيها علمي علوم وعلمي رياضة والشهادات المعادلة دفعة 2020، والطلاب الوافدين دفعة 2020.

ويقوم بالتدريس في هذا البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم بجامعة كفرالشيخ.

ويتم تدريب الطلاب على أحدث التقنيات من أجهزة وبرامج ومنها الروبوتات الحديثة Robotics وأحدث معامل إنترنت الأشياء IOT ومعامل البيانات الضخمة Big Data.

وتم إضافة جزء عملي بمعظم المقررات الدراسية تتيح للطلاب بداية من المستوى الأول بالكلية، القيام بتصميم مجموعة من الروبوتات التي تؤدي وظائف محددة في مجال القطاع الصحي.

ويتم إتاحة فرص عمل لخريج هذا البرنامج في القطاع الصحي بالمستشفيات وشركات الأدوية العامة والخاصة بالإضافة إلى المصانع الذكية وشركات البرمجيات، ويتم الاستعانة بهم في مجال التحول الرقمي.

ويتم التقديم في هذا البرنامج إلكترونيا من خلال موقع الكلية أو من هنــــــا، أو التقدم ورقيًا من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بمقر كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.