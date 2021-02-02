طلعت يشهد تخريج المشاركين ببرنامج مدربي الذكاء الاصطناعي: نثق في كفاءتكم

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات تخريج المشاركين ببرنامج تدريب المدربين في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونفذته كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية «EPITA» بهدف إعداد كوادر وطنية من المدربين المعتمدين لتدريس دبلومة لمدة 9 أشهر في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية «EPITA» لتطوير برنامج تعليمي مشترك وخلق نظام فعال لنقل المعرفة من خلال إعداد مدربين وإطلاق برنامج دبلومة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمّ تنفيذ البرنامج على مدار شهرين عبر شبكة الإنترنت بواسطة متخصصين من كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية لتدريب 156 من الخبرات المصرية على المناهج والمحتوى التدريبي لدبلومة الذكاء الاصطناعي التي طوّرتها الكلية لتناسب السوق المصري، حيث تمّ اختيار المتدربين عبر لجنة مشتركة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكلية الفرنسية ليمثلوا مختلف الجهات الأكاديمية والصناعية وذلك من بين أكثر من 1600 طلب التحاق.

وخلال اللقاء، أكّد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنَّ البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الوزارة على بناء قدرات العقول الشابة لكونها تمثل استثمارًا للمستقبل وركيزة أساسية لبناء مصر الرقمية؛ مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتسخير كل الإمكانيات لاثراء البرنامج التدريبي الذي يتمّ تنفيذه بالتعاون مع الكلية الفرنسية مع العمل على إتاحته لأعداد أكبر.

وأشاد «طلعت»، بالشراكة مع كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية والتى بدأت خلال زيارته إلى فرنسا بهدف الاستفادة من خبراتها في بناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحقيق الاستفادة من إمكانيات هذه التكنولوجيا للتصدى للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، معربًا عن تطلعه إلي التوسع في التعاون المصري الفرنسي في مجالات وتخصصات التكنولوجيا المختلفة.

وفي كلمته لخريجي البرنامج التدريبي، أشار وزير الاتصالات، إلى أنَّ الابداع والجهد البشري هو محور نجاح أي مبادرة، مؤكّدًا ثقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كفاءتهم وخبرتهم التي اكتسبوها من التدريب والتي أهلتهم ليكونوا مدربين معتمدين لهذا البرنامج المتميز، داعيًا إياهم إلى نقل خبراتهم وإتاحة المحتوى التدريبي لبناء كوارد متخصصة في هذا المجال.

كما أشار علاء يوسف سفير مصر في فرنسا إلى التعاون الفاعل الذي تشهده مصر وفرنسا خاصة في المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بكفاءة البرنامج التدريبي الذي يتمّ تنفيذه بالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية وكذلك بالنموذج الذي تتبناه الوزارة لبناء وتنمية القدرات التكنولوجية لأكبر عدد من الشباب المصري من ذوى الكفاءة في كل ربوع مصر.

وأعرب ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة عن سعادته بالمشاركة في حفل تخرج دفعة المدربين ضمن البرنامج الذي يتمّ تنفيذه بالتعاون مع كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية «EPITA»، مشيرًا إلى مساهمة السفارة الفرنسية في تنسيق اللقاء الأول مع الكلية الفرنسية خلال زيارة وزير الاتصالات عام 2019، مؤكّدًا تطلعه للبناء على هذا النجاح من خلال شراكات اخرى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت جُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي أنَّ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير كل القطاعات وتعزيز ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال، كما تشمل محاورها بناء القدرات وإتاحة التدريب لكافة فئات المجتمع في هذه التكنولوجيا إلى جانب تطوير تطبيقات عملية ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تطلعها لمشاركة خريجي دبلومة الذكاء الاصطناعي للقيام بدور رائد في استخدام هذه التكنولوجيا لتحقيق التنمية .

وأشارت هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أنَّ إتمام تدريب المدربين يتزامن مع فتح باب التقدم لمنحة التدريب الاحترافى فى تخصص الذكاء الاصطناعي (AI-Pro) وهي الأولى من نوعها في مصر وتستغرق مدة الدراسة فيها 9 أشهر ويقوم من خلالها معهد تكنولوجيا المعلومات بتدريب أكثر من ألف شاب سنويا على تطبيقات هذا التخصص، مستعينًا بقاعدة المدربين والمنهج التدريبى الذين قامت كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية بإعدادهم.

وتقدم لهذه المنحة 5600 شاب حتى الآن وفي ضوء الطلب المتزايد للمتقدمين وجه وزير الاتصالات بضخ مزيد من الاستثمارات لاستيعاب كل الطلاب المتقدمين والمؤهلين لهذا البرنامج المتميز.

فيما أشاد جيوال كوارتواه المدير العام لكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية بالجهود المصرية في مجال بناء القدرات البشرية المتخصصة، وكذلك بكفاءة المتدربين المصريين ومستوى الوعي الفني والخبرات التي يتمتعون بها؛ معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في تخصصات تكنولوجية مختلفة.

حضر اللقاء، ربيع حداد مدير البرامج الدولية بكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية، ومحمد فاروق مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية والمشرف على برنامج إعداد المدربين في الذكاء الصناعي.

جدير بالذكر، أنَّ نظام التعليم بكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية يعتمد على تزويد الطلاب بكلٍ من أساسيات الهندسة وأعلى درجات الخبرة فى مجالات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمتلك شراكات مؤسسية مع العديد من الشركات العالمية ومنها: «جوجل، ومايكروسوفت، وساب، وسيمنز، وفيسبوك»، ويحظى أكثر من 96% من طلبة «إبيتا» على فرص عمل قبل تخرجهم.