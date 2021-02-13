«الوزراء»: السيسي صاحب فكرة منح الطلاب إجازة وتأجيل امتحاناتهم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وراء توجيه الحكومة بتأجيل امتحانات الطلاب وإعطائهم فرصة للاستذكار واستكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، حيث كانت الفترة التي صدر فيها هذا القرار كانت تشهد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لذا كان هناك توجيه رئاسي بتأجيل الامتحانات وعقدها في فترة لاحقة.

لا خوف من استكمال الدراسة

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا خوف من استكمال الدراسة، فالتوافق بين جميع الحضور فى اجتماع اليوم جاء بعودة الدراسة، ومن الوارد في أي وقت، اتخاذ قرار بتوقف الدراسة، «لو فى زيادة فى الأعداد، سيتم عمل اجتماع، وسيكون هناك قرار جديد، ولكن لكل حدث حديث».

الجميع سيلتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة وضعت آلية لعودة الطلاب لـ الفصل الدراسي الثاني، والجميع سيلتزم بالإجراءات الاحترازية والتباعد، مؤكدًا أن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، سيعلن غدا كل شيء بخصوص الدراسة، موضحًا أن التربية والتعليم ستحدد الأيام التى سيذهب فيها الطلاب، وستكون أياما قليلة.

اتخذنا القرارات التي تصب في الصالح العام

وأوضح أن قرار اليوم تم اتخاذه بعد دراسته، والجميع كان هدفه الصالح العام، ومصلحة الطلاب، كما أن وزير التربية والتعليم سيعلن غدًا طريقة الامتحانات، وكشف أن امتحانات «الأون لاين» واردة في بعض السنوات الدراسية، كما أن شوقي سيعلن إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب، وأن اللجنة الخاصة بكورونا استقرت على عودة الدراسة.