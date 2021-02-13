صندوق النقد يدعو إلى إعادة التفكير في قطاع السياحة بمصر

قالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى إعادة التفكير لأنه الخاسر الأكبر في ظل جائحة كورونا: «علينا أن نفكر في قطاع السياحة في مصر فقد خسر العاملون فيه وظائفهم ويعيشون بشكلٍ سيئ»، كاشفة أن نموذج التعافي المتوفر لدى بعض الدول يمثل مصدراً للقلق كونه في شكل حرف «k»: «لدينا تعاف يشبه حرف k داخل بعض الدول ونعاني من خطره في شتى أنحاء العالم».

وأضافت أن المقلق خلال العام الجاري بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا هو عدم تكافؤ فرص التعافي، واصفة إياها بالانحرافات الكبرى بين البلدان المختلفة، مبينة: «المثير للقلق في تلك الأزمة عدم تكافؤ فرص التعافي بين الدول أحد أكثر العوامل إثارة للقلق في هذه الأزمة هو ما أسميه الانحرافات الكبرى بعض البلدان تتعافى بسرعة وبطريقة جيدة والبعض الآخر يتخلف، لكن بالعمل معًا، سيكون العالم أقوى بكثير».

وأوضحت جورجييفا، في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»، متطرقة إلى بواعث القلق التي تساورها: «بالفعل يساورنا قلق كبير لأن عدم المساواة داخل الدولة الواحدة أو فيما بين الدول من الممكن أن يكون الجرح الأعمق والأطول تأثيرا في هذه الأزمة، وما نراه هو إنه في هذا العام 2021 لن تتمكن 150 دولة من العودة إلى مستوياتها السابقة على تلك الأزمة، على الرغم من حقيقة تنامي الاقتصاد العالمي».

وتابعت: «ما نراه أيضاً هو إنه داخل الدول نفسها فالذين يعملون في الاقتصاد الرقمي وفي المهن الأقل حاجة للتواصل الشخصي ولديهم وظائف فهم يعيشون بشكل جيد وأعمالهم تسير بشكل جيد مقارنة بهؤلاء الذين يعملون في وظائف تعتمد على التواصل الحقيقي وليس الرقمي».