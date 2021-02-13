متحدث «الحكومة»: سنستقبل أول دفعة من اللقاحات الصينية 18 فبراير

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يجب التعامل مع عدم الاقبال على التطعيم كونه ظاهرة سلبية، إذ لا توجد دولة في العالم تجبر مواطنيها على الحصول على اللقاحات، لأنها عملية اختيارية محضة، ومن ثم فإن إقبال الأطباء في مصر على اللقاح لم يكن متوقعًا.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «أتوقع إقبال أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على لقاح كورونا، لأن أي لقاح حاصل على موافقة الطوارئ هو أفضل كثيرًا من عدم وجود لقاح وهذا شيء متفق عليه».

وحول الـ300 ألف جرعة المجانية للقاح سينوفارم من الصين، أكد أن مصر ستسقبل أول جزء من هذه الجرعات يوم 18 فبراير وستوجه لاستكمال تطعيم الأطقم الطبية.

وفي سياق آخر، أوضح «سعد»، أن هذه الفترة هي الأكبر التي أولت فيها الدولة المصرية اهتمامها بالأماكن التراثية: «هذا العهد شهد إنقاذ سور مجرى العيون وأزال التعديات المحيطة به لتحويل هذا الأثر التاريخي المهم، والأمر بالنسبة إلى الأماكن الأثرية التي جرى إزالة التعديات حولها، وتخصص الدولة المصرية ميزانيات كبيرة جدًا لإعادة الرونق لهذه الأماكن، مع مراعاة المتعدين وتحرص لجان الحكومة على اللقاء بهم وتجد لهم أماكن بديلة سواء فيما يخص المسكن والأنشطة».

وأشار، إلى أن هناك مناطق تمثل صرحا للحضارة الإسلامية جرى التعدي عليها، من خلال أنشطة تجارية لا يجوز لها أن تُقام من ناحية الأمان، وبالتالي فإن كل هذه الأنشطة التجارية التي لا يصح نقلها في حرم الآثار سيتم نقلها وتعويض أصحابها لإعادة الرونق للتراث المصري بكونه مملوكًا للإنسانية جمعاء.