رئيس «تطوير العشوائيات»: الحكومة تستهدف كل المحافظات وليس القاهرة فقط

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن عمل الحكومة المصرية على تطوير العشوائيات لا يقتصر فقط على عشوائيات محافظة القاهرة، ولكن هناك الكثير من المشروعات التي تقوم بها الحكومة وتستهدف تطوير العشوائيات المتواجدة بالمحافظات الأخرى، كما يحدث بحلايب وشلاتين، حيث أنشأ مؤخرًا 1500 وحدة سكنية بحلايب، و500 بشلاتين، بنظام البيوت البدوية، التي تناسب حياة البدو المعتادون عليها وترعي الظروف المناخية هناك وتناسب ذوقهم العمراني.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية اليوم، مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك مشروعات جارِ العمل عليها أيضًا بمحافظة الوادي الجديد، وكذلك بمحافظة مرسى مطروح وبالأخص منطقة «الطابية»، ومناطق «الرويسات» و«الطور» بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مشروعات تطوير أخرى بعشوائيات الغردقة والقصير وسفاجا، بالإضافة إلى محافظات الصعيد، كما يحدث بأسوان وسوهاج.

تطوير 195 ألف وحدة عشوائية

وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن مصر كانت تستهدف 357 منطقة عشوائية، متمثلة في 200 ألف وحدة عشوائية، نجحت الحكومة في تطوير 195 ألف، ولكن الفترة الأخيرة استهدفت الحكومة وحدات عشوائية أكثر ليزيد المستهدف من 200 ألف إلى 240 ألف، بينهم منطقة سور مجرى العيون، التي شهدت أعمال تطوير كثيرة على مستوى المنطقة كاملة، وصلت إلى حوالي 94 ألف فدان، وتم نقل مصانع الجلود والمدابغ ومصانع الغراء وغيره من المنطقة إلى «الروبيكي».

وألمح، أنه خلال تطوير المنطقة خيّروا الأهالي بين الحصول على تعويض مادي، أو السكن بحي الأسمرات، أو السكن بمدينة بدر، القريبة من المنطقة التي تم نقل مصانع الجلود إليها، معلنًا أنه بالفعل بعض الأهالي اختاروا التعويض المادي والبعض الآخر اختار الأسمرات أو مدينة بدر.

«سن العجوز» ضمن مشروعات التطوير

وصرح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، بأن منطقة «سن العجوز» ضمن مشروعات التطوير، لافتًا إلى أن أعمال التطوير العشوائيات، من المخطط أن تمتد حتى منتصف 2021.