الحكومة: امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ 28 فبراير

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، كيفية إجراء امتحانات الصف الدراسي الأول، واستكمال الدراسة بالمدارس في الصف الدراسي الثاني، سيحقق ارتياحا كبيرا لدى الأسر المصرية، لأن القرارات التي ستعلن تُحقق ما في صالحهم من ناحية الإجراءات الاحترازية.

متحدث الحكومة أعلم القرارات التي سيسردها وزير التعليم غدا

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، أنه يّعلم القرارات الذي سيسردها وزير التعليم غدًا لكنه لن يفصح عنها وسيستمع مثله مثل الجميع للمؤتمر الصحفي، والذي سيجري فيه تحديد هل ستكون الامتحانات «أون لاين» أم من المدارس، وآلية استكمال الفصل الدراسي الثاني.

سبب مد إجازة التيرم الأول لمدة أسبوع

وعن سبب مد إجازة الصف الدراسي الأول لمدة أسبوع، رد المتحدث باسم مجلس الوزراء: «الدكتور طارق شوقي هيطلع يوم 14 فبراير اللي هو غدًا، هيقول الامتحانات مثلا 20 فبراير، فالناس هتقول إن احنا مخدناش وقت نستعد، رغم إنهم قاعدين بقالهم فترة في البيت والمفروض يكونوا مستعدين، قولنا نزود كمان أسبوع».

امتحانات الصف الدراسي الأول ستبدأ اعتبارا من يوم 28 فبراير

وأوضح أن امتحانات الصف الدراسي الأول ستبدأ اعتبارًا من يوم 28 فبراير، وسيكون أمام الطلاب 14 يومًا من مؤتمر وزير التعليم وأول امتحان يُجرى لهم، ما يمهد لهم الاستعداد الكامل للامتحانات، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم هو المنوط به تطبيق هذه القرارات في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، واستكمال التيرم الثاني وفق الآليات الخاصة به.