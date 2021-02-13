سيدة مصر القديمة: زوجي هددني بفيديو إباحي لإجباري على الدعارة

كشفت «سهيلة»، الشهيرة بسيدة مصر القديمة، عن مفاجأة خلال التحقيق معها بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في شقة الزوجية ومع الزبائن في بيوتهم مقابل أجر مادي يحصل عليه زوجها، حيث قالت المتهمة إنها لم توافق على ممارسة الرذيلة إلا بعد تهديد زوجها لها بفيديو إباحي معاها لا يظهر فيه وجهه وهددها بنشر الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ليفضحها، مشيرة إلى أنها لم تتوقع من زوجها ذلك لكنها اكتشفت بالفعل أن زوجها صوَّر لها فيديو جنسيا أثناء لقاء حميمي معها وهددها بفضحها وإقامة دعوى زنا ضدها.

رغبات غير سوية

وقالت المتهمة في التحقيقات، إن زوجها وهو شاب ثلاثيني يدعى «ص.ف» كان يجبرها على مشاهد الأفلام الإباحية معه وتنفيذ ما يشاهدانه سويا، موضحة خلال التحقيقات أنها كان تشعر بالتقزز لكن زوجها كان يعتدي عليها بالضرب لإجبارها على تنفيذ رغباته غير السوية.

المتهمة: عرض صوري العارية على أصدقائه

وأضافت المتهمة أنها تتمتع بقدر كبير من الجمال وكان زوجها يتأملها ويقول لها: «مش حرام نحبس الجمال ده بين 4 حيطان ومحدش يتمتع بيه»، حيث كانت تضحك معتقدة أنه يقول ذلك على سبيل المداعبة لكنها اكتشفت أنه يقوم بإنشاء صفحة على «فيس بوك» ويعرض صورا لها، ويتلقى طلبات لممارسة الرذيلة معها وبعضهم من أصدقائه لكنها اعترضت وطلبت الطلاق فهددها بفيديو إباحي اكتشفت أنه صوَّره لها خلسة في لقاء حميمي بينهما، ولا يظهر هو في الفيديو بوجهه، مشيرة إلى أنه هددها بأنه سيقوم بنشر الفيديو واتهامها بالزنا وفضحها أمام أسرتها.

المتهمة: كنت بفكر أتوب

ولفتت المتهمة إلى أنها اضطرت لموافقة زوجها فيما يطلبه، خاصة أنهما اعتادا على الدخل الكبير الذي يدره عليهما هذا النشاط وكانت تخطط للتوبة، لكن المباحث ألقت القبض عليه بعد تعقب الصفحة التي يديرها زوجها وتم القبض عليهما.