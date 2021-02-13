«الوزراء» عن مد إجازة نصف العام أسبوعا: فرصة للطلبة ليستعدوا للامتحانات

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الحكمة من وراء مد إجازة نصف العام أسبوعًا قبل العودة لاستكمال الامتحانات، حيث ذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيعقدان مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بإجراء الامتحانات.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «DMC»، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة مدت أسبوعًا في الإجازة، كي تُعطي فرصة للطلاب وأولياء الأمور للاستعداد الجيد للامتحانات ويكون هناك مسافة زمنية مقدارها 14 يوما لطلاب التعليم الأساسي وقبل الجامعي، بين الإعلان عن التفاصيل وبين إجراء الامتحانات و13 يومًا بالنسبة لطلبة الجامعات.

هناك حقائق مؤكدة حول استكمال الترم الثاني

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم عقد الامتحانات في المدارس بدءًا من 28 فبراير، وفي الجامعات بدءًا من 27 فبراير، وهذه هي الحكمة من مد الأسبوع، «باقي التفاصيل سيتم عرضها في المؤتمر باكر، لكن هناك حقائق مؤكدة بأنه سيكون هناك استكمال للعام الدراسي، بإجراءات وآليات سيعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي غدا».

وتابع: «عندنا تجربة الآن استطيع القول بأنها كانت ناجحة في الترم الأول، عدد الإصابات بين الطلاب في الترم الأول كان ضعيفا للغاية حتى بالمقارنة مع الفترة اللي قعدوا ومرحوش المدرسة، نتيجة سلوكياتهم الخاطئة، المشكلة مكنتش بسبب قرار وقف الذهاب للمدارس، هما مروحوش المدرسة، بس راحوا لأماكن فيها بيئة خصبة لنقل الفيروس، ومكنوش ملتزمين بالإجراءات الاحترازية».

وواصل: « الترم الأول كان ماشي كويس باجراءات منضبطة، غدًا سيعلن استكمال الترم الثاني، وكيف ستجرى الامتحانات في الفصول الدراسية المختلفة وفصول النقل، نفس الشيء بالنسبة للجامعات».