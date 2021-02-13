مصرع عجوز وحيدة في حريق التهم شقتها بالهرم

قال مصدر أمني إن عجوزا تبلغ من العمر 75 عاما لقيت مصرعها اختناقا بدخان حريق في فيلا بشارع أبو الهول بمنطقة الهرم في الجيزة، حيث لقيت مصرعها اختناقا بالدخان أثناء وجودها في الحمام بعد استنشاقها كمية كبيرة من الدخان.

الحريق التهم محتويات الشقة

وأوضح المصدر أن المعاينة كشفت نشوب حريق في فيلا مقسمة إلى وحدات سكنية، واندلاع النيران في شقة بالطابق الثاني نتج عنها مصرع سيدة تبلغ من العمر 75 سنة اختناقا بالدخان داخل دورة المياه، وأن المتوفاة كانت تقيم بمفردها والتهم الحريق كل محتويات الشقة، وانتقلت قوات الإطفاء لموقع الحريق وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.