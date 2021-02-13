مصرع عجوز وحيدة في حريق التهم شقتها بالهرم
كتب:
هيثم البرعى
10:54 م | السبت 13 فبراير 2021
حريق
قال مصدر أمني إن عجوزا تبلغ من العمر 75 عاما لقيت مصرعها اختناقا بدخان حريق في فيلا بشارع أبو الهول بمنطقة الهرم في الجيزة، حيث لقيت مصرعها اختناقا بالدخان أثناء وجودها في الحمام بعد استنشاقها كمية كبيرة من الدخان.
الحريق التهم محتويات الشقة
وأوضح المصدر أن المعاينة كشفت نشوب حريق في فيلا مقسمة إلى وحدات سكنية، واندلاع النيران في شقة بالطابق الثاني نتج عنها مصرع سيدة تبلغ من العمر 75 سنة اختناقا بالدخان داخل دورة المياه، وأن المتوفاة كانت تقيم بمفردها والتهم الحريق كل محتويات الشقة، وانتقلت قوات الإطفاء لموقع الحريق وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.