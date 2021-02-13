التعليم العالي: الخريطة الزمنية للترم الثاني تتحكم بها مستجدات كورونا

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن دراسة الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالجامعات للعام الجامعي الجاري 2020ـ 2021، قائلا: «سيناقش الأعلى للجامعات فى جلساته المقبلة البرنامج الزمني للترم الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية»، موضحا أنها ستكون وفقا للمستجدات التي سيتم رصدها على أرض الواقع.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المقصود بالمستجدات، هو ما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا من خلال المتابعة للوضع الوبائي في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشيرا إلى أن البرنامج الزمني للتيرم الثاني، ليس بالضرورة أن يحسمه اجتماع الأعلى للجامعات المقبل، قائلا: «ممكن أن يتم تحديد برنامج زمني اليوم، و فجأة تحدث مستجدات تتعلق بالفيروس والجائحة وبالتالي تتغير الخريطة، ولتفادي هذا اللبس جرى إعلان مناقشة الخريطة الزمنية في الجلسات القادمة».

التعليم العالي: نهدف إلى تحقيق الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية

وأكد المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي، أن الهدف الأسمى للأعلى للجامعات هو تحقيق الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية، ومدى احتياج الكليات للبرنامج الزمني لتغطية الخطة الدراسية على أكمل وجه، وبما يتناسب مع متطلبات المنظومة التعليمية.

وبشأن مدة امتحانات الكليات، أوضح أنه لا يمكن تحديد مدة زمنية للامتحانات بجميع الكليات، لافتا إلى أن هناك كليات نظام الدراسة بها بالساعات المعتمدة: «هناك كليات فترة امتحاناتها لا تزيد عن 10 أيام»، موضحا أن انتظام الدراسة سيكون وفقا لكل كلية بعد انتهاء فترة امتحاناتها مباشرة : «القرار شمل استئناف الدراسة والامتحانات، بمعني أنه بعد انتهاء الامتحانات، يتم استئناف الدراسة مباشرة بالكليات المنتهية»، مؤكدا أن الامتحانات ستكون وفقا للوائح ونظم الكليات.