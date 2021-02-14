بعد تحرير محضرا ضدها.. جوهرة: «في رقاصات بترقص من غير هدوم»

حررت الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضد الراقصة الروسية إيكاترينا أندرفيا، الشهيرة بـ«جوهرة»، بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتداؤها بدلة غير قانونية، وآخر في نفس الحفل ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش، بتهمة الغناء بدون ترخيص.

وتواصلت «الوطن» مع جوهرة للرد على هذا المحضر، وقالت إنها تعمل بتصاريح من نقابة المهن التمثيلية وتصاريحها سليمة، وتجددها في وقتها، ولا تفعل شيئا خطأ.

وأكدت جوهرة أنها تحترم القواعد والقوانين، وترقص ببدل قانونية، ولا تفعل شيئا خطأ كي لا تؤذى، مشيرة إلى أنها تعرف عادات وتقاليد المصريين وتحترمها ولا تتخطاها، وحريصة كل الحرص على عدم اختراق القوانين الخاصة بمصر؛ لأنها من المحبين لها وشعبها.

ونوهت جوهرة، إلى أنه يوجد بالفعل عدد من الراقصات التي ترقص بملابس غير لائقة، وأحيانا بدون، وتظهر أجزاءً غير قانونية، ولكنها تحترم جمهورها وتقدره.