جولة تفقدية لوزيرة الثقافة ومحافظ أسوان لمتابعة تجميل جوهرة النيل

في إطار الجهود الجارية لتطوير وتحديث المواقع الثقافية والفنية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير والتجميل، قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجولة ميدانية في مدينة أسوان، شملت مشروعات التطوير والتجميل لواجهة المدينة بميدان المحطة، وحديقة درة النيل، والسوق السياحي القديم، والمسرح الروماني بالمركز الثقافى الأفريقي "متحف النيل" سابقاً، بالإضافة إلى مشروع تطوير قصر ثقافة أسوان.

وخلال جولتها بمدينة أسوان، أشادت وزيرة الثقافة بالنقلة الحضارية التى تشهدها واجهة المدينة، من خلال مشروعات التطوير والتجميل والتحديث، بالإضافة إلى اللمسات الجمالية ومراعاة التراث الحضاري والبيئي، الذي تتمتع به مدينة أسوان، المعروفة باسم جوهرة النيل.

وقام اللواء أشرف عطية بشرح تفصيلي لمكونات مشروعات التطوير بميدان المحطة والسوق السياحى القديم وحديقة درة النيل، والذي يسهم في إظهار الواجهة الحضارية بما يتواكب مع الهوية البصرية، والحفاظ على الطابع الأسواني الأصيل، مع ربطة بصفحة نهر النيل الخالد.

وقامت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد المسرح الروماني بمتحف النيل، والذي يتسع لنحو 2500 متفرج، ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، حيث تكلف إنشاؤه نحو 5 ملايين جنيه.

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ، يرافقهما الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشروع تطوير قصر ثقافة أسوان، الذي يقع على مساحة 4300 متر مربع، ويجري حالياً ولأول مرة تنفيذ أعمال تطوير شاملة لم يشهدها منذ إنشاؤه في عام 1963، تتضمن إعادة تأهيل وتحديث كاملة للمسرح، الذي يضم 375 مقعداً، سواء في القاعة الرئيسية أو البلكون، حيث تم تزويده بمنظومة متكاملة للحماية المدنية، علاوة على أحدث أجهزة للصوت والإضاءة والإخراج المسرحي، ومن المخطط افتتاحه منتصف العام القادم.