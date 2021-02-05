جوهرة بعد جولة في شوارع المطرية: «حسيت بالدفا»

أعربت جوهرة عن سعادتها بالتفاعل الكبير مع صورها في «حي المطرية»، مؤكدة أنها حبها لمصر من قبل قدومها للعمل بها، جعلها تتمنى العيش فيها، خصوصا أنها تربّت على رقصات نجوى فؤاد، وكانت تتمرن عليها هي وسامية جمال.

وعن أجواء صورها في حي المطرية، أوضحت جوهرة، لـ«الوطن»، أنها أحبت الأطفال الصغار لذلك أصرت أن تلتقط معهم صور بهاتفها وتشاركها مع الجمهور، وقالت: «شعرت بالأمان والدفئ في ذلك الحى وكذلك باقي الأحياء»، مؤكدة أنها تحب التجول في شوارع القاهرة وخاصة الزمالك صباح كل يوم جديد.

وعن أعمالها الجديدة، قالت جوهرة، إنها تحضر جوهرة لعدد من الأعمال الفنية سواء على مستوى التمثيل أو على مستوى الرقص في الكليبات، ومن المقرر أن يجمعها خلال الفترة المقبلة مشاريع فنية مع عدد من نجوم الغناء في مصر، ومنهم الكينج محمد منير الذي وعدها بالعمل معها، وذلك خلال آخر لقاء جمعهم قبل أكثر من شهر، كما تحضر لكليب جديد مع تامر حسني الذي سبق وقدمت معه العام الماضي فيلم الفلوس الذي شارك به عدد كبير من الممثلين كزينة وخالد الصاوي وغيرهم من ضيوف الشرف.

وسبق وحضرت جوهرة حفلي ختام وإفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الماضية والتي حملت رقم 42 وكرم بها الكاتب الراحل وحيد حامد ومنى زكي، ونشرت وقتها جوهرة عدة صور جمعتها بالنجوم الذين شاركوا في المهرجان كخالد سليم وغيرهم.

وكانت جوهرة بدأت في الفترة الماضيى التركيز على الفاشون وكل ماهو جديد في عالم الموضة وتدرس تقديم خلال الفترة القادمة حلقات تخص ذلك الأمر على اليوتيوب، بالإضافة إلى دروس توعية للشباب خاصة بالبشرة وغيرها من الأشياء التي تخص السيدات وخاصة من عمر 18 وحتى 40 عام.