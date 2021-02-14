استبعاد 8 فنيين بدمنهور.. والوحدة المحلية تحذر من التعامل معهم

استبعدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، 8 فنيين بإدارة التنظيم بمجلس المدينة، وأشارت في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، أنه جار التحقيق معهم في وقائع مخالفة، وحذرت من التعامل معهم لحين الانتهاء من التحقيقات.

ونشرت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، التحذير التالي: «تُحذر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، جميع المواطنين من التعامل مع فنيين التنظيم الآتى أسماءهم: أحمد إسماعيل زايد، أيمن طلعت شويل، حمدي سلامة، أحمد يسري البقلي، محمد عيد مصطفى، محمد مجدي دويدار، أيمن محمود مزروع، كمال حمدي غانم، نظرا لاستبعادهم عن العمل، ولحين الانتهاء من التحقيقات معهم».

ولم تذكر الوحدة المحلية، تفاصيل المخالفة التي ارتكبها المذكور أسماءهم، فيما لفتت إلى التحقيق معهم بالشؤون القانونية بمقر الوحدة المحلية.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات، حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، استهدفت المرور على المنشآت الحكومية، لمتابعة مدى التزام العاملين بقطاعات الدولة بالمواعيد المقررة، وتفقد سير العمل بجميع الهيئات التنفيذية، وما يترتب عليه من تيسير مصالح المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إحالة 47 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية طيبة، والوحدات الصحية ومكتب التموين ومكتب الشؤون الاجتماعية ومراكز الشباب للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانون.

وتلاحظ غلق مركزي شباب في أثناء مواعيد العمل الرسمية، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.