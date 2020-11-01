تعليم الغربية: استبعاد مدير مدرسة وإحالة موظفين للتحقيق

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ناصر حسن، تشكيل لجنة برئاسته وعضوية مديري المتابعة والأمن والأزمات والعلاقات العامة بالمديرية، لمتابعة مدارس الفترة المسائية، وذلك في إطار ضبط انتظام العملية التعليمية في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

وبدأت اللجنة عملها، اليوم الأحد، بمتابعة مدرسة "الشهيد محمد بكر الابتدائية"، بإدارة غرب طنطا التعليمية، ونظراً لوجود مخالفات جسيمة بالمدرسة، فقد تم استبعاد مدير المدرسة فوراً، وإحالة العاملين بالفترة المسائية للتحقيق الفوري، لعدم انتظام الدراسة، وخروج التلاميذ قبل مواعيد الانصراف المقررة، والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفتح البوابة على مصراعيها.

ثم توجهت اللجنة لمتابعة مدرسة "كفر العرب" الابتدائية، بنفس الإدارة، وتم ثبوت خروج التلاميذ قبل المواعيد المحددة، وقررت اللجنة إحالة مسئول الفترة المسائية للتحقيق العاجل، وكذلك مسئول الجدول المدرسي، ووكيل المدرسة.