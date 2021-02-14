للنجاة من الموت.. خبير أمني يشرح طرق التعامل مع الحرائق

تتفاقم الأخطار الناتيجة عن الحرائق بفعل عدم معرفة الطرق المثلى للتعامل معها سواء كان ذلك في الحرائق المنزلية أو في المنشآت بخلاف أنواع الحرائق المختلفة التي تتختلف بحسب مسبباتها بين حرائق الغازات والأجهزة الكهربائية والأخشاب وغيرها؛ حيث يمكن السيطرة على تلك الحرائق وتقليل خسائرها بالتعامل معها على الوجه الأمثل وبمواد الإطفاء التي تناسب كل حريق.

اللواء عادل مخلوف مساعد وزير الداخلية الأسبق؛ وخبير الأدلة الجنائية، شرح ذلك لـ«الوطن» بقوله إن الحريق هو تفاعل سريع لمادة قابلة للاشتعال مع الأكسجين يصاحبه حرارة وضوء؛ ولكي يحدث الحريق يجب توفر ثلاثة عناصر رئيسة مجتمعة.

مثلث الحرائق

وأوضح مخلوف أن تلك العناصر تعرف بمثلث الحريق وهي المادة القابلة للاشتعال والأكسجين أو المادة المؤكسدة؛ ومصدر للحرارة فالحرائق لا يمكن أن تشتعل إذا نقصت واحدة من العناصر الثلاثة السابقة ومن هنا يجب التأكيد على ضرورة حفظ المواد القابلة للاشتعال بعيدا عن مصادر الحرارة ومصادر الاحتراق كثيرة، منها الكهرباء الساكنة والشرار المتطاير من بعض الأجهزة وكذلك مصادر اللهب والتسخين.

أنواع الحرائق

وقسم مخلوف أنواع الحرائق إلى المواد القابلة للاشتعال الشائعة مثل الخشب والورق والملابس والمطاط والبلاستيك وجميع السوائل والغازات القابلة للاشتعال الشائعة والأجهزة والأدوات الكهربائية مثل السخانات الكهربائية والأفران والعناصر الكيميائية القابلة للاشتعال مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمواد الكيميائية الصلبة القابلة للاشتعال.

أنواع الطفايات

وللتعامل مع تلك الحرائق يقول مخلوف إن هناك خمسة أنواع رئيسة لطفايات الحريق وهي مصنفة حسب الحريق الذي تستخدم لإطفائه طفايات الماء وهي تستخدم لمقاومة الحرائق من نوع الخشب والورق والملابس والمطاط والبلاستيك؛ ولكن يجب ألا تستخدم لمقاومة الحرائق من نوع الغازات القابلة للاشتعال الشائعة والأجهزة والأدوات الكهربائية مثل السخانات الكهربائية والأفران والعناصر الكيميائية القابلة للاشتعال مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمواد الكيميائية الصلبة القابلة للاشتعال، وهذا النوع من الطفايات يحتوي على بيكربونات الصوديوم وحمض الكبريتيك؛ وعند قلب الطفاية يحدث تفاعل قوي بين كلا المادتين مما يؤدي إلى دفع المحلول بقوة من فوهة الإسطوانة.

قوة الدفع

يشير اللواء مخلوف إلى نوع آخر من الطفايات وهي طفايات ثاني أكسـيد الكربون وهذا النوع من الطفايات فعال للحرائق من نوع جميع السوائل والغازات القابلة للاشتعال الشائعة والأجهزة والأدوات الكهربائية مثل السخانات الكهربائية والأفران ويجب أخذ الحيطة والحذر عند استعمال هذا النوع من الطفايات بسبب قوة الدفع الشديدة الخارجة من فوهة الطفاية والتي قد تسبب في تكسير بعض الزجاجيات الثمينة وطفايات البودرة الجافة وهذه تستخدم للحرائق من نوع الخشب والورق والملابس والمطاط والبلاستيك والأجهزة والأدوات الكهربائية مثل السخانات الكهربائية والأفران وعادة تملأ هذه الطفايات بمادة غير عضوية مثل بيكربونات الصوديوم أو فوسفات الأمونيوم الأحادي تحت ضغط الهيدروجين.

أخطاء شائعة

ولفت مخلوف إلى أن هناك 4 من الأخطاء الشائعة عند مكافحة الحريق باستخدام طفايات الحريق اليدوية وهي مكافحة الحريق عكس تيار الهواء، يقلل من كفاءة المطفية ويعرض حاملها للحرارة والدخان ومادة الإطفاء وعدم توجيه المقذوف إلى قاعدة اللهب والبدء بقذف المادة الإطفائية قبل الاقتراب إلى مسافة مؤثرة وعدم التأكد من إخماد الحريق فيعاود الاشتعال.