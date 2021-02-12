3 ساعات من الرعب في حريق شقة الدقي: مصرع سيدة وإصابة مواطنين

3 ساعات من الرعب عاشها سكان عقار مكون من 12 طابقًا في ميدان الدقي بسبب حريق شب في الطابق الخامس أسفر عن مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين من ذويها.

قررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة في الدقي أسفر عن مصرع سيدة، وتبين من المعاينة أن الحريق نشب في شقة بالطابق الخامس في عقار مكون من 12 طابقًا.

وتبين أن النيران التهمت محتويات الشقة بسبب سرعة انتقال ألسنة اللهب داخلها، وسرت حالة من الرعب والفزع بين سكان العقار الذين فوجئوا بتصاعد النيران من نوافذ شقة الطابق الخامس فأسرعوا إلى إسعاف من فيها وتمكنوا من نقل مصابين إثنين إلى المستشفى بينما توفيت سيدة بالاختناق.

خبراء المعمل الجنائي يرفعون آثار الحريق

أسباب الحريق المبدئية تحدثت عنها مصادر أمنية بأنها ناتجة عن ماس كهربائي، استنادًا إلى رواية أسرة المتوفية.

وأوضحت المصادر، أن الأسباب النهائية متروكة لخبراء المعمل الجنائي المنتدبون من قبل النيابة العامة لرفع آثار الحريق وفحصه لبيان أسباب الحريق بشكل رسمي.

وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت النيابة 4 من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

سرعة انتقال الحماية المدنية ساهمت في الحد من الحريق

وأضافت مصادر أمنية، أن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في غضون دقائق بعد أن وصلت إلى مكان الحريق، ومنعت انتشاره بين طوابق العقار، وساهمت سرعة الانتقال في الحد من الخسائر واقتصارها على شقة الطابق الخامس، لافتة إلى أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ7 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق حتى تمكنت من السيطرة عليه.

كانت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية في الجيزة، تمكنت من السيطرة على الحريق، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق في الحادث.

وصرحت النيابة بدفن المتوفية بعد موافاة النيابة بالتقارير الطبية، الخاصة بتوقيع الكشف الطبي عليها.