بدء صرف دعم «كرامة» لمليون و224 ألف مستفيد غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الاثنين، صرف دعم «كرامة» لنحو مليون و224 ألف مستفيد، وذلك على مدار يومين، ثم يليها صرف دعم «تكافل» يومي الأربعاء والخميس 17، 18 فبراير الجاري.

المستفيدون من دعم «تكافل وكرامة»

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن «كرامة» هو استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو أكثر، كما يستهدف أيضًا الأشخاص الذين تزيد درجة إعاقتهم عن 50% بشهادة من القوميسيون الطبي، بينما يُمنح دعم «تكافل» للأسر ذات المستوى المعيشي والدخل الاقتصادي الضعيف جدًا، وليس لديها أملاك أو حيازات، بشرط أن تكون الأسرة لديها أطفال من سن يوم حتى 18 سنة، والأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور.

«القباج»: نستهدف الوصول لـ4 ملاين أسرة

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برامج الوزارة تهدف إلى الحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر، من خلال التكامل مع أجهزة الدولة كافة، مشيرة إلى أن برامج الدعم النقدي تغطي 3.8 مليون أسرة.

وأشارت «القباج»، إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة، مشيرة إلى أنه سيتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية، حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة.

%44 من أسر «تكافل وكرامة» من الشباب

وأوضحت الوزيرة أن 44% من أسر «تكافل وكرامة» من الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستيعابهم في سوق العمل، من خلال برنامج فرصة.

وأكدت، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، خلال صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنه يتمّ التنسيق مع المحافظين، ومديري مديريات التضامن، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع أى تزاحم.