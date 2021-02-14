فيها حاجة حلوة.. محل يغلق أبوابه يوم افتتاح «منافس» له بالفيوم

في لفتة طيبة نادرة، أغلق محل مستحضرات تجميل أبوابه بمحافظة الفيوم، بمناسبة افتتاح محل آخر بجواره في نفس تخصصه، وذلك لإعطاء الفرصة لجميع الزبائن لحضور الافتتاح الخاص بمحله المنافس والشراء منه في أول يوم عمل له، ليتمكن من تحقيق أرباح يسعد بها قلب أصحاب المحل الجديد.

وقدّم أصحاب المحل الأول، التهنئة بافتتاح المحل الثاني، عبر تعليق لافتة «كبيرة» فوق محلهم كُتب عليها تهنئة للمحل المنافس بمناسبة الافتتاح وتمنيات لهم التوفيق، واحترامًا منهم لافتتاحهم فقد قرروا إغلاق معرضهم لإعطاء فرصة لزبائهم لحضور الافتتاح.

وقال أيمن بدر صاحب المحل الأول، إنّ الجميع يعاني من أزمة اقتصادية خلال الفترة الحالية منذ انتشار فيروس كورونا، حيث تأثرت حركة البيع والشراء كثيرًا خصوصًا في مجال مستحضرات التجميل والهدايا، لذلك حاول أن يفعل خيرًا ويقدم لصاحب المحل الجديد فرصة ليبيع خلالها في يوم افتتاحه ولا ينافسه في «الرزق وأكل العيش» في ذلك اليوم.

وأشار «بدر» إلى أنّه لن يتضرر كثيرًا إذا أغلق محله يومًا ليفرح صاحب المحل الآخر يوم افتتاحه، مؤكدًا أنّه على يقين بأنّ الله سيرسل الرزق لكليهما، وأنّه لا يأخذ أحد رزق الآخر.

في سياق متصل، قال محمد جوهر صاحب الشركة التي قامت بطباعة اللافتة، أنّه فوجئ بأيمن بدر يطلب منه طباعة لافتة لتهنئة محل سيفتح في نفس الشارع الذي يقع فيه محله، وكان يعتقد أنّه محل غير منافس، وصُعق عندما قرأ رسالة «بدر» التي أرسلها له على تطبيق «واتس آب»، والتي من المفترض أن يتم طباعتها على «بانر»، وعندما ناقشه في مسأله إغلاقه قال له «عشان فرحته تكمل في يوم افتتاحه ومحدش ينافسه».

وقال محمد سعد أحد أصحاب المحال التجارية بنفس الشارع، إنّ هذا الموقف هو قمة في الذوق والاحترام، قائلًا «ولاد الأصول نعمة ورزق كبير»، واصفًا أصحاب المحل بالأخلاق العالية.

وطالب أصحاب باقي المحال التجارية بالاقتداء بصاحب المحل وتكرار ذلك العمل الانساني كثيرًا خصوصًا في ظل وجود فيروس كورونا الذي أثر على حالة المصريين المادية جميعًا، ويجب أن يتنازل كل شخص ويقدم التضحيات من أجل الآخرين.