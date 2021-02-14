الصحة تحذّر من «المضادات الحيوية» دون استشارة طبيب: مش كل مرض بيتعالج بيه

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، تبرز فيها بعض التساؤلات الشائعة والأخطاء التي يمارسها المواطنين وتؤثر على صحتهم العامة لهم، وأبرزها استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، حيث جددت وزارة الصحة والسكان في منشورها التوعوي، تحذيرها من المضادات الحيوية، واصفة إياها بأنّها «قنبلة موقوتة».

مش كل مرض بيتعالج بمضاد حيوي

وذكرت وزارة الصحة في منشورها، أنّه «مش كل مرض بيتعالج بمضاد حيوي»، موضحة أنّ الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، ويصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلي الذي كان يستخدم في علاج العدوي التي يتسبب بها الميكروب.

وتابعت الوزارة أنّ استخدام المضادات الحيوية خاصة عند الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا قد يفقدها فعاليتها، مشيرة إلى المواطنين الذين يستخدمون المضاد الحيوي في علاج فيروس كورونا، بقولها: «يجب الرجوع للطبيب المختص فيما يخص إصابات كورونا، حيث تختلف الإصابات ونوع العلاج من حالة إلى أخرى».

الاهتمام بالتغذية السليمة لمصابي كورونا

وشددت الوزارة على أهمية التغذية السليمة لمصابي كورونا، حيث يجب أن تحتوي على الكثير من الخضراوات والفواكه التي تعمل على تقوية مناعة الجسم خلال فترة العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.

خروج 423 متعافيا من كورونا من مستشفيات العزل الصحي أمس

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس خروج 423 متعافيا من فيروس كورونا من مستشفيات العزل الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134638 حالة حتى اليوم.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.