«ناريمان عبود».. عادت للرقص لتقديم فن هادف ورحلت بـ كورونا

رحلت عن عالمنا منذ ساعات الراقصة اللبنانية ناريمان عبود زوجة الموسيقار اللبناني وسام الأمير إثر إصابتها بفيروس كورونا اللعين، ناريمان احترفت الرقص الشرقي منذ شبابها وتألقت خلال بداية الألفية الثالثة، إلى أن قررت الاعتزال بسبب زواجها وتكوينها للأسرة حيث إنها في إحدى حوارتها الصحفية قالت إنها ضحت بموهبتها وفنها من أجل أسرتها وتربية ابنيها اللذان كانا في مرحلة الطفولة.

ناريمان عبود اعتزلت لعدة أعوام لتربية أولادها

وفي عام 2016 قررت العودة مرة أخرى للرقص وقالت في حوارها مع موقع النشرة اللبناني إن سبب عودتها هو إعادة تقديم الفن والرقص الهادف وسط الابتزال الذي كان يقدم في الساحة؛ ولذلك اختارت أرقى فنادق بيروت من أجل أن ترقص بها حيث قالت: «بكل الحياة هناك المبتذل، وبالنسبة للفن لا يوجد شيء يمكن إخفاؤه. أي شخص عمل غلط بالفن ككل هو من يتحمل المسؤولية ولا يجوز التعميم. أشكر ربي أنني حصدت السمعة الحسنة والفن الصحيح وأنا أعتبر الرقص هواية بالنسبة لي، وأرغب كثيرا أن أُظهر للجمهور هذا الفن الراقي والمرتب».

ناريمان عبود زوجة للموسيقار اللبناني وسام الأمير

ناريمان من الراقصات اللاتي ترفضن الرقص ببدل الرقص العارية، حيث أنها أكدت في إحدى مقابلاتها الصحفية بإنها ترقص دوما بفساتين وملابس تذهب بها السيدات لحفلات السهر، وذلك حتى لا تخجل أسرتها وأولادها من إظهار مفاتنها.

يذكر أن آخر أعمال ناريمان كان طرح كليب راقص بعنوان «سلام عليك» وصورته في كازينو لبنان تحت إدارة المخرج شارلي حاتم، وقدمتها دويتو مع شقيقها الفنان ميشال عبود.

وظهر العمل في إطار الاستعراض على طريقة الفوازير وقدموا في الكليب أكثر من لوحة، وهي من ألحان وسام الأمير، وكلمات حمزة مطر، وتوزيع روجيه خوري ومصمم الرقص فرنسوا رحمة.