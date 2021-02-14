وفاة الراقصة ناريمان عبود متأثرة بفيروس كورونا

أعلن الملحن اللبناني وسام الأمير، وفاة زوجته الراقصة ناريمان عبود، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونعاها وسام الأمير زوجته قائلا: «يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟، تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة».