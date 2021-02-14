«الصحة»: ارتفاع عدد الطلاب المصابين بكورونا مقارنة بأيام الدراسة

قال مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنّ أعداد إصابات فيروس كورونا بين الطلاب زاد مقارنة بأيام الدراسة، حسب آخر تقارير خاصة بمستجدات الفيروس، لافتة إلى أنّ الوزرة لا تمانع عودة الطلاب إلى المدارس، شرط الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كاملة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الطلبة وقت الإجازات يمارسون سلوكيات تساعد على انتشار الفيروس، من خلال التجمعات والخروجات المختلفة في الأماكن المزدحمة، التي أدت إلى زيادة الإصابات بالفيروس.

الصحة تكشف سبب مد الإجازة أسبوعا إضافيا للطلبة

وعن سبب مد الإجازة أسبوعا إضافيا، وهل يتعلق بإصابات الفيروس، أكد المصدر أنّ سبب التأجيل لا علاقة له بإصابات كورونا، لكن لإعطاء الطلبة فرصة للاستعداد للامتحانات فقط، موضحا أنّه متوقع زيادة ارتفاع الإصابات الفترة المقبلة، حيث تنشط الفيروسات المختلفة، كفيروس الإنفلونزا الموسمية، والبرد وكورونا، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي خطر الإصابة، لافتة إلى أنّ فترة نشاطات الفيروسات يمكن أن نتجازها بسلام حال الالتزام.

تسجيل 600 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس أمس

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 600 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، وجرى تسجيل 36 حالة وفاة جديدة.

وكشفت الوزارة عن أنّ إجمالي العدد الذي سجلته وزارة الصحة في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس 173202 حالة، بينها 134638 حالة تعافت، و9935 حالة وفاة.

ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.