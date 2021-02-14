وزراء الداخلية العرب: الحوثيون يقوضون أمن واستقرار المنطقة

أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استنكارها وتنديدها الشديدين بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها المليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية، آخرها محاولتها استهداف مطار أبها الدولي، اليوم، بطائرة دون طيار «مفخخة».

وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف للدفاع عن أراضي المملكة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وجددت الأمانة في بيان لها، تضامنها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، عادة الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيا ومن يقف وراءها تقويضا لأمن واستقرار المنطقة العربية كلها.