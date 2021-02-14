انقطاع الكهرباء اليوم عن 8 مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي عن 8 مناطق في المدينة، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من صباح اليوم حتى 12 مساءً.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أماكن المناطق التي سينقطع عنها التيار الكهربائي وجاءت كالتالي:

- أبو قير أمام المدينة الشبابية.

- طوسون شارع 8 من شارع 16.

- خورشيد «عزبة البكاتوشي – عزبة العكاري- شارع ملك أحمد».

- جناكليس «شارع محمد حسن – شارع إسحاق».

- المندرة «مساكن طلعت مصطفى خلف مدينة الخراط».

- الإبراهيمية «النجدة - شارع المنارة - دار المناسبات - وابور المياه».

- محرم بك «21 شارع جعفر مع كاظم»

– شارع الرصافة.

- الحمام «السلام 1 و2».