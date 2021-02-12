استجابة للمواطنين.. إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط غربي الإسكندرية

أزال حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، أجزاء من العقار رقم 10 بشارع آمون بمنطقة كرموز، وذلك لخطورته الداهمة، كاستجابة فورية لشكاوى المواطنين، كونه يمثل خطرا كبيرا على أرواح الجيران والمارة.

وقال الحي، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إنه في استجابة فورية من المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، لأي شكوي تخص المواطن عبر قنوات التواصل المختلفة من صفحات التواصل الاجتماعي، ومبادرة «صوتك مسموع»، واللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية، وفور ورود شكوى من وجود خطورة داهمة بالعقار 10 شارع آمون من شارع راغب بمنطقة كرموز، الصادر بشأنه قرار هدم من لجنة المنشآت الأيلة بالحي، فقد كلفت بتنفيذ حملة فورية بإزالة الخطورة الداهمة بالعقار المذكور حفاظًا على سلامة الأهالي والمواطنين.

وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي وإدارة المشروعات بالحي، وذلك في ظل تشديد رئيس الحي بضروره الاستجابة الفورية لاي شكوى تخص المواطن.

ويأتي ذلك في ظل ما تشهده المحافظة من العديد من العقارات الآيلة للسقوط، حيث شن حي وسط الإسكندرية، أمس الخميس، حملة مكبرة لإزالة الأجزاء الخطرة من عقار بشارع الشنقيطي، في منطقة الحضرة القبلية، وذلك حفاظا على حياة المارة في الشارع، بعد سقوط أجزاء منه.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الشنيقطي، متفرع من شارع البرنس، بمنطقة الحضرة الجديدة.

وانتقل مديرو إدارات الأزمات والكوارث والمتابعة ومقاول الهدم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من العقار، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، في بيان له إن العقار صادر له قرار الهدم رقم 140 لسنة 1999، مشيراً إلى أنه يجري إزالة العقار، وفتح الشارع أمام حركة المرور.