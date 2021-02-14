إصابة فتاة بتسمم في أسيوط.. وأسرتها: تناولت أقراص مجهولة

أصيبت فتاة بالتسمم في قرية العامري بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إثر تناولها أقراص مجهولة المصدر، وجرى نقلها للمستشفى المركزي، وتحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول «بسمة.م.ح» 18 عامًا، ومقيمة بقرية العامري بدائرة المركز، مصابة بقيء وإعياء شديدين، إثر تناولها أقراص مجهولة، وتم إجراء الإسعافات الأولية لها، وتحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

وانتقل فريق من مباحث المركز، وبسؤال أفراد أسرتها ذكروا أن إصابتها نتيجة تناولها أقراص مجهولة لا يعلموا من أين جاءت بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب آخر، دشنت جامعة أسيوط، مبادرة بعنوان «ابنك أغلى من الغلة»، للحد من الوفاة الناتجة عن تناول حبوب حفظ الغلال والتوعية بخطورتها على حياة الإنسان.

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن المبادرة جاءت في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها الوطني والمجتمعي والتصدي للمشكلات الهامة والحيوية التي تواجه المجتمع، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها على أساس علمي، مع العمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمبادرات والأفكار الإيجابية والبناءة التي يطلقها أبناء الجامعة لتعود بالنفع على أفراد المجتمع في مختلف المجالات وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف مثل هذه المبادرات.