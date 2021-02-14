في الفلانتين.. كلام معز مسعود عن الحب والزواج: "اللي يحب حد.. يوريه"

حالة من الجدل يثيرها الداعية معز مسعود خصوا بسبب زيجاته التي لم تدم طويلا حيث ذهب رواد التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن تعريفه للحب وكيف يرى الحب حتى تكون زيجاته بهذه السرعة، وفي عيد الحب نستعرض أبرز ما قاله الداعية عن الحب.

ماذا قال معز مسعود عن الحب؟

كتب معز مسعود العديد من المنشوارت عن الحب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكان أبرزها ما يلي:

في مارس 2012 كتب: «الحب في الله.. كأنه حتة من الجنة في الدنياومفيش صداقة تدوم لحد يوم القيامة غير صداقة المتقين».

وفي ديسمبر 2012 كتب: «لو بتحب حد، ورّيه حبّك. واتكلم لُغته في الحب قبل فوات الأوان. ممكن ييجي يوم يبطّل يفهمك حتى لو حبّيته بِلُغته، ويبطّل يصدّقك خالص حتى وانت صادق».

وفي اغسطس 2016 كتب: «كما قيل: علينا أن نغلّب قوة الحب على حب القوة».

الزواج عند معز مسعود

وفي يوليو 2018 وبعد أيام زواج معز مسعود من الفنانة شيري عادل، قرر «مسعود» أن يتحدث عن الجدل الذي صاحب تلك الزيجة، وما قيل في حقه هو وزوجته بعد الزواج، متحدثا عن عدة أمور من بينها توضيحه لمفهومه عن الزواج، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال معز مسعود عن الزواج: «يعلم الله كم أتعامل مع الزواج بقدسية وذلك فانه مهما بلغت درجة التعارف المسموح بها قبل الزاج فإن التوافق الحقيقي لا يكتشفه الإنسان إلا بالعشرة ولذلك شرع الله الطلاق».

زيجات معز مسعود

وكانت أولى زيجات معز مسعود في عام 2003 حيث تزوج من «سارة» ملكة جمال الجامعة الأمريكية، بحضور عائلي بسيط، ثم كانت زيجته الثتنية حيث تزوج من المرشدة السياحية بسنت نور الدين في سبتمبر 2017، ولكن يدم زواجهما كثيرا فلم يتجاوز 180 يوما، وفي يوليو 2019 أعلن زواجه الثالث من الفنانة شيري عادل التي تصغره بـ10 سنوات لكن زيجته لم تستمر طويلا ايضا، أما آخر زيجاته كانت من الفنانة حلا شيحة.