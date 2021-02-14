نصيحة من «الأرصاد» للمواطنين قبل الخروج في عيد الحب

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر اليوم، إذ سيكون مائلا للدفء أثناء ساعات النهار، وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المتأخرة في الصباح الباكر، موجهة النصح للمشاهدين بأن يرتدوا الجواكت في حال الخروج ليلًا.

وأضافت «شاكر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «أثناء النهار الجو سيكون أكثر من رائع والشمس ستكون ساطعة على مدار اليوم، مع هدوء في سرعات الرياح، وبالتالي يمكن التمتع بجو مشرق ومشمس على مدار اليوم».

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: «غدًا، ستكون الحالة الجوية مستقرة أيضًا، وسيكون الطقس أكثر من رائع غدا الإثنين، وبداية من يوم الثلاثاء سبتدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية»، مفندة ما تداوله بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض البلاد لعاصفة ثلجية، مؤكدة أن هذا لن يحدث.

وأردفت: «معظم أنحاء الجمهورية ستتأثر بمنخفض جوي بداية من يوم الثلاثاء، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة، وستتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 13 و14 درجة مئوية بالقاهرة، وذلك مع نشاط الرياح الذي سيزيد الإحساس والشعور بالبرودة مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد».

وأوضحت، أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس من هذا الأسبوع، موجهة النصح للمواطنين بأن يرتدوا الملابس الشتوية، والقيادة بهدوء أثناء السفر في حالة عدم الاستقرار الجوي، والابتعاد عن الأنشطة الجوية، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة وعدم الحصول على الأخبار من منصات التواصل الاجتماعي.