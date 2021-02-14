في «الفلانتين».. تعرف على قصص حب الأفلام القديمة على شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية، هي واحدة من أهم شواطئ العشاق، حيث كانت قبلة الأحباء والمخرجين والمنتجين< لتصوير مشاهد العشق والحب والغرام بين الأحباب.

كانت مدينة الإسكندرية وشواطئها، قبلة منتجي الأفلام القديمة فالمدينة التي تتمتع بجو خلال ومنظر جمالي في جميع ڤصول السنة، ومنبع للعشاق وقبلة العاشقين.

فيلم شاطئ الذكريات على شاطئ أبي قير

ففي عام 1955، دارت أحداث فيلم «شاطئ الذكريات» بطولة شادية عماد حمدي، وشكري سرحان، من إخراج عز الدين ذو الفقار، وتم تصوير مشاهد الفيلم في منطقة أبي قير شرق الإسكندرية.

وتدور قصته في أحد شواطئ مدينة الإسكندرية، حيث نشأ شقيقان أحدهما ذو خلق «عماد حمدي»، والآخر يصغره في السن متهور «شكري سرحان» يعتدي على فتاة «شادية» ويرفض الزواج منها ويختفي من حياتها، فيضطر الأخ الأكبر إلى الزواج منها رأفة بحالها، متظاهرًا أمام الناس بأنه زوج سعيد إلى أن تضع مولودها فيظهر الأخ بعد مضي سنوات عدة، ويعترض طريقهما ويختطف ابنه الصغير من مركب الصيد المملوكة لأخيه، وفي ذلك الحين تشعر الفتاة بحب زوجها فتبادله المشاعر وتنشأ بينهم قصة حب ليصارع أخيه من أجلها.

فيلم الزوجة 13 على شاطئ البوريفاج

وفي عام 1962، تبدأ اول لقطات فيلم «الزوجة 13» بطولة الفنانة شادية والفنان رشدي أباظة، إخراج فطين عبدالوهاب على شاطئ البوريفاج بمنطقة ميامي في الإسكندرية.

وقتها كان الممثلين نزلاء فندق البوريفاج كما أن المخرج يختم الفيلم أيضًا بلقطة في نفس الشاطىء والفندق، ليبدأ الفيلم وينتهي على شاطىء مدينة الإسكندرية.

فيلم أبي فوق الشجرة بشاطئ المنتزه وسيدي بشر

وفي عام 1969، صور فيلم «أبي فوق الشجرة» إنتاج شركة صوت، بطولة الفنان عبدالحليم حافظ، والفنانة ميرفت أمين، وإخراج حسين كامل.

في بداية الفيلم يسافر الفنان عبدالحليم حافظ إلى الإسكندرية؛ لقضاء عطلة نهاية العام، وتم تصوير مشاهد من الفيلم خاصة قصة الحب بين «عادل» و«آمال» الفنانة ميرفت أمين على شاطئ سيدي بشر والمنتزه شرق المدينة الساحلية.

كما كانت أغاني الفيلم قاضي البلاج يا قاضي على أحد شواطئ الإسكندرية والتي مازال يعشقها الجميع حتى بعد رحيل للعندليب الأسمر.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة الإسكندرية، حيث كان لقاء الفنان عبدالحليم حافظ، مع الفنانة نادية لطفي.

فيلم حبيبي دائمًا على شاطئ العجمي

وفي عام 1981، تم تصوير مشاهد من فيلم «حبيبي دائمًا» بطولة الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة بوسي، إخراج حسين كمال، على أحد شواطئ العجمي غرب المدينة الساحلية.

وفي عام 1989، التقطت مشاهد فيلم «الظالم والمظلوم»، بطولة الفنان نور الشريف، والفنانة إلهام شاهين، إخراج حسام الدين مصطفى.

وطلت قصة الحب بين البطل والبطلة على شاطئ بحر الإسكندرية، ودارت في منطقة ميناء الإسكندرية كما تم الإشارة داخل الفيلم.

فيلم آيس كريم في جليم بشاطئ ستانلي

وفي عام 1992، صورت أغنية ومشاهد فيلم «آيس كريم في جليم»، بطولة الفنان عمر دياب، والفنانة سيمون، إنتاج 1992، إخراج خيري بشارة.

كما دارت بعض من مشاهد الفيلم دارت في الإسكندرية خاصة مع حنين البطل الدائم لهذه المدينة التي تحمل ذكرياته، ونجد بوضوح مشهد النهاية الذي يصور قصة غنائه «أيس كريم في جليم» داخل شاطئ ستانلي، وهو يعبر آخر الفيلم عن حبه.