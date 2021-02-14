مذبحة عيد الحب بـ«فلوريدا» الأمريكية.. يوم استبدلت فيه الورود بالسلاح

في مثل هذا اليوم وقبل 3 أعوام كان الأمريكيون على موعد مع جريمة مؤلمة واكبت ذكرى عيد الحب، حيث أن مراهقا يدعى نيكولاس كروز دفعته الغيرة لفتح النيران على زملائه من تلاميذ ومدرسين في مدرسة «مارجوري» بولاية فلوريدا، والسبب شجار مع صديق حبيبته السابقة انتهى بسقوط 17 قتيلا.

وكان الشاب الأمريكي يحمل بندقية من نوع «إيه آر 15»، ولم يكن غريبا عليه حمل السلاح، بحسب تقرير وقتها لصحيفة «صن» البريطانية، حيث أنه بمتابعة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كان يستعرض عددا من أنواع الأسلحة والحيوانات الميتة.

بل إن المراهق الأمريكي كان مما كتبه تعليقا على فيديو بموقع «يوتيوب» لإطلاق نار بأنه سيفعل مثله، وهذا الأمر انعكس على سلوكه تجاه حبيبته.

المراهق نيكولاس كروز كان مغرما بزميلته حتى درجة المطاردة

فحكى أحد المدرسين بتلك المدرسة أن «كروز» كان مغرما بإحدى زميلاته لدرجة أنه كان يطاردها، ما دفع المدرسة إلى التدخل وتأديبه وطرده من المدرسة.

وفي محاولة لمعرفة ظروف معيشة المراهق الأمريكي، روى أحد الجيران أن هذا الشاب تبدل حاله تمام بعد وفاة والدته بالتبني، وقد توفت إثر إصابة بالتهاب رئوي.

والحادث هو الأكثر دموية في إحدى المدارس بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تزامن الحادث وقتها مع جدل كبير داخل الولايات المتحدة بشأن فرض قيود على حمل السلاح في بعض المدن الأمريكية.

دعوات لتسليح المعلمين بعد الحادث

الأغرب في واقعة الطالب نيكولاس كروز، أن الدعوة لحمل الورود بمناسبة عيد الحب تحولت بعد هذا الحادث إلى دعوات لتسليح المدرسين الذين يكون قد تم تدريبهم جيدا وإعدادهم نفسيا.

وربما ما فجر الدعوة إلى حمل السلاح خصوصا لدى المدرسين أنه كانت هناك اتهامات للشرطة بالتقاعس في التعامل مع المراهق، وفي نفس الوقت عدم اتخاذ إجراءات أمنية لتوفير الحماية في المنطقة التي وقع بها الحادث.

واليوم سيحتفل مجتمع باركلاند بولاية فلوريدا بمرور ثلاث سنوات على مذبحة عيد الحب داخل مدرسة «مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية».