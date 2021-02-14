عيد الحب «حزين» بسبب كورونا: منع تجمعات وإغلاق المطاعم وأزمات مالية

صبغ فيروس كورونا المستجد عيد الحب واحتفالاته المتوهجة بلون قاتم حزين في العالم، حيث يأتي تزامنا مع الحرب الشرسة التي تقودها الدول في سبيل السيطرة على تفشي الفيروس التاجي، ما بين حملات التطعيم وقيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

مظاهر كثيرة كان من المعتاد رؤيتها سنوية بحلول عيد الحب قد لا نراها هذا العام بسبب الظروف الراهنة، ما بين تناول العشاء في المطاعم الفاخرة المزدحمة أو حضور حفلات غنائية بسبب القيود المفروضة على التجمعات في العالم، حيث أنه من المتوقع أن تكون الاحتفالات صامتة كما حدث في احتفالات العام الجديد في أكبر عواصم العالم.

وتغيب الاحتفالات عن عاصمة الحب باريس هذا العام، وذلك بسبب الإجراءات الصارمة لمواجهة الفيروس والتي تتطلب وضع كمامات في الأماكن العامة ومنع التجمعات، وهو نفس الوضع في العاصمة البريطانية لندن.

وأغلقت الدول حدودها وعلقت رحالات الطيران في حربها ضد الفيروس، وبالتالي كان من الصعب تواجد الأحبة وعائلاتهم معا في هذا اليوم، وفقا لما قالته ديان برنارد، «هذا العام لا يمكنني أنا وصديقي الاحتفال بعيد الحب معًا لأن الحدود مغلقة وهو في بلد مختلف».

لن يكون هناك مظاهر للحب في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا الأسترالية، في نهاية هذا الأسبوع؛ حيث تدخل الولاية بأكملها إغلاقًا سريعًا لفيروس كورونا لمدة خمسة أيام، كل هذا يعني أن الشركات قد تخسر 97 مليون دولار من الإيرادات خلال الأيام الخمسة المقبلة، حسب تقديرات جمعية المطاعم والمطاعم، وفقا لما نشره موقع The Meadville Tribune، وقال صاحب أحد محلات الزهور في الولاية: «أكثر من 3 آلاف باقة من الزهور تتعفن الآن ببطء.. ولا مكان تذهب إليه».

وبسبب الإجراءات الصحية والصعوبات المالية لن تحتفل جنوب إفريقيا هذا العام، حيث أعرب بعض العشاق عن خيبة أملهم بشأن الاضطرار إلى الاحتفال بعيد الحب أثناء تفشي جائحة ولوائح الإغلاق المعمول بها، بينما أوضح أحد السكان أنه من الصعب الاستمتاع بعيد الحب بسبب الصعوبات المالية.

وقال أحد مواطني جنوب إفريقيا يدعى شون فاكادي: «شخصيًا بسبب الإغلاق وبسبب الطريقة التي سارت بها الأمور من خلال التوظيف، لا أرى نفسي قادرًا على تحمل هدية لزوجتي لأنني لم أعمل منذ نحو شهر».

«لديك قلب.. ابق بعيدا» هكذا قرر مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حث السكان على حماية أحبائهم من فيروس كورونا عبر تجنب الاحتفال بعيد الحب هذا العام، حيث سجلت الولاية أعلى معدل وفيات بـ«كوفيد - 19».

وشددت إدارة الصحة العامة في المدينة على أنه يجب على الناس تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص خارج المنزل، واتخذوا نهجا أكثر مباشرة من خلال تحديث ورقة النصائح المكونة من ست صفحات هذا الأسبوع حول كيفية ممارسة الجنس بأكبر قدر من الأمان أثناء الوباء، وذلك وفقا لما نشرته محطة KTLA التلفزيونية.