قد يرواد بعض الأسر البديلة فكرة تغيير اسم الطفل المكفول لأسباب ما، إلا أنهم لا ياخذون خطوات جادة في هذا الشأن كونهم لا يعلمون مدى قانونية وأحقية ذلك من عدمه.

وفي هذا الصدد، تجيب «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة على تساؤول الأسرة البديلة «هل يوجد مانع من تغيير الاسم الأول واللقب للطفل مجهول النسب؟» وذلك وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت التضامن، أنه لا مانع من تغيير الاسم الأول، وذلك لمنع الاختلاط في الأسماء، كذلك بالنسبة للاسم الرابع فلا مانع بشرط عدم وجود أحد الورثة يحمل نفس الاسم.

وأضافت الوزارة، أنه لا يجوز الحصول على الميراث الشرعي، لافتة أنه يضاف لقب العائلة ما لم تسبب هذه الإضافة خللا في عمود النسب ويقصد بعمود النسب الصلات الثابتة ما بين الأفراد في الأسرة التي يترتب عليها حقوق مالية أو اجتماعية أو حرم زواج أو غير ذلك.

كيفية تعامل الأسرة البديلة مع الطفل معلوم النسب

وكانت قد أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تتجه حاليا نحو التوسع في منظومة الأسر البديلة، وأنَّها تتيح فرصة أكبر لدمج الأطفال داخل المجتمع وتوفير بيئة طبيعية للطفل داخل أسرة طبيعية مكونة من أب وأم بعيدا عن المؤسسات، محذرة للأسر البديلة من تسليم الطفل لوالديه ولو مؤقتا.

وأضافت «التضامن» عبر موقعها الرسمي، أنَّه يشترط على الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب، أن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق «إدارة الأسرة والطفولة»، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

وأكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تتجه حاليا نحو التوسع في منظومة الأسر البديلة، لافتة إلى أنَّها تتيح فرصة أكبر لدمج الأطفال داخل المجتمع وتوفير بيئة طبيعية للطفل داخل أسرة طبيعية مكونة من أب وأم بعيدا عن المؤسسات.

تحذيرات للأسر البديلة من تسليم الطفل لوالديه ولو مؤقتا

وأوضحت «التضامن» عبر موقعها الرسمي، أنَّه يشترط على الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب، أن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق «إدارة الأسرة والطفولة»، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.