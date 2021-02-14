مد خدمة الصرف الصحي لـ111 قرية في سوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعًا تنسيقيًا مع الهيئة الهندسية للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لتنفيذ مشروعات صرف صحي لـ111 قرية محرومة من الخدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية بمصر.

وذكر اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أنه تم إدراج 181 قرية بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية، لافتًا إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتنفيذ 70 مشروع صرف صحي بالقرى المستهدفة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن تنفيذ مشروعات مياه شرب للقرى المستهدفة تتمثل في مد وتدعيم 11300 متر وإحلال وتجديد 148536 مترًا لـ19 قرية بمركز دار السلام، وكذلك مد وتدعيم 56000 متر وإحلال وتجديد 196764 متر، وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 35 ألف متر مكعب في اليوم لـ29 قرية بمركز البلينا، ومد وتدعيم 13500 متر، وإحلال وتجديد 329423 مترًا، وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 40 ألف متر مكعب في اليوم لـ33 قرية بمركز المنشأة.

وأشار اللواء المهندس محمد بدري إلى مد وتدعيم 10500 متر، وإحلال وتجديد 221346 مترًا، وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب في اليوم لـ29 قرية بمركز جرجا، وإحلال وتجديد 288774 مترًا لـ34 قرية بمركز طما، إضافة الى مد وتدعيم 6300 متر وإحلال وتجديد 72652 متر لـ14 قرية بمركز ساقلتة.