محطات ومرشحات وآبار إرتوازية.. تطورات مياه سوهاج في 2020

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن الأعمال التي تم تنفيذها خلال عام 2020 لتعريف المواطنين بأهم التطورات التى تمت فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال رئيس مياه سوهاج، إن الشركة شهدت تشغيل محطة مياه "البوحة النقالي" بمركز ساقلتة، بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب في اليوم وتكلفة 10 ملايين جنيه كما تم استلام شبكة مياه "شطورة" المرحلة الثالثة التي تخدم قرى بنى حرب والقبيصات والشيخ مسعود والحريدية البحرية والقبلية كما تم تشغيل محطة مياه سفلاق الجديدة بمركز ساقلتة والتي تبلغ تكلفتها 3.4 مليون جنيه بطاقة تصميمية 50 لتر في الثانية.

وأشار رئيس الشركة الي تنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي لتوفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية بمراكز ساقلتة والمراغة والمنشاة بتكلفة إجمالية 1.7 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من حفر 45 بئر مياه جديد بتكلفة تبلغ 29.2 مليون جنيه لزيادة كميات المياه المنتجة.

وأشار إلى تنفيذ 7 آبار بمركز سوهاج و 4 آبار بمركز المنشاة وبئري مياه بمركز ساقلتة وبئري مياه بمركز جهينة هذا بالإضافة إلى تنفيذ 4 آبار بمركز المراغة و 3 بمركز طما وتنفيذ 4 آبار بمركز طهطا و8 بمركز جرجا و 4 بمركز دار السلام و7 آبار بمركز البلينا.

وأضاف أنه جرى تحديد 6 مناطق لتنفيذ مشروع تقليل فاقد المياه خلال العام 2020/2021 بتكلفة تبلغ 2.9 مليون جنيه للحفاظ على المياه المهدرة وتتمثل هذه المناطق فى الحواويش البحرية بأخميم والبربا بجرجا والبواريك بالمنشاة وجزيرة الشورانية بالمراغة والطليحات بجهينة والسمطا بالبلينا.

ولفت إلى الانتهاء من كلورة 159 محطة مياه ارتوازية بجميع مراكز المحافظة لزيادة جودة مياه الشرب المنتجة وتخصيص مبلغ 35.7 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب وتم تجديد الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" للمرة الثالثة على التوالي لمحطة مياه البلينا السطحية، كما تم توفير 110 صندوق متعدد الاغراض لمكافحة تسرب غاز الكلور وذلك بقيمة تبلغ مليون جنيه وتأهيل ثلاث فرق تضم 12 فنى للغطس بالمجاري المائية لتطهير مأخذ محطات مياه الشرب والتي يبلغ عددها 12 محطة مياه سطحية و 46 محطة مياه نقالى على مستوى المحافظة