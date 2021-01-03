6 وحدات توليد كهرباء تدخل الخدمة بمحطات مياه سوهاج

أكد اللواء المهندس محمد بدري محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه تم شراء 4 وحدات توليد كهرباء ديزل تشمل الكابينة والمقطورة قدرة 500 كيلو فولت أمبير ووحدتي توليد كهرباء ديزل تشمل الكابينة والمقطورة قدرة 330 كيلو فولت أمبير وذلك بقيمة 6 ملايين جنيه.

وقال رئيس مياه سوهاج إنه تم شراء تلك الوحدات لتوفير مصدر تغذية كهربائية بديلة يمكن الاعتماد عليها في حالة انقطاع التيار الكهربائي وذلك لضمان استمرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه جارٍ تركيب تلك الوحدات بمحطة مياه الجوازات المطورة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 13 ألف متر مكعب يوم ومحطة مياه النمساوي والتي تبلغ طاقتها التصميمية 14 ألف متر مكعب يوم ومزرعة صرف صحي طهطا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم ومزرعة صرف صحي طما، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم ومحطة مياه أخميم النقالي والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب / يوم ومحطة مياه الطليحات جهينة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب يوم.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أنه خلال الفترات المقبلة سيتم تزويد جميع محطات مياه الشرب بوحدات توليد كهرباء ديزل، لمواجهة أي طاري يحدث، لافتا إلى أنه في حال انقطاع التيار الكهربائي سيتم استخدام تلك المولدات لتشغيل المحطات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن إدارة الشركة دائما ما تبحث في الحلول التي تلبي احتياجات المواطنين ومواكبة كل ما هو جديد وحديث لخدمة أهالي سوهاج، لافتا إلى أن حملات التوعية بأهمية مياه الشرب مستمرو بشكل يومي.

جدير بالذكر أن عدد كبير من المحطات تتوقف عن العمل بالمحافظة في حال حدوث ضعف للتيار أو انقطاع في الكهرباء، ويتم الاعتماد على الماكينات الارتوازية لسد احتياجات المواطنين لكنها لا تكفي سوى 10% من استهلاك المياه.