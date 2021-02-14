معز مسعود يحذف صور زوجته السابقة شيري عادل من «إنستجرام»

تجاهل الداعية معز مسعود التعامل مع السوشيال ميديا، بعد إعلانه الزواج من الفنانة حلا شيحة، كما أنه أغلق التعليقات على الجمهور منعا من استقبال ردود فعل سلبية على ارتباطه بها، يأتي ذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة شيري عادل منذ عام ونصف.

وحذف «مسعود» جميع الصور والفيديوهات التي جمعته بـ«شيري»، محتفظا بصورة واحدة فقط، وهي البوستر الدعائي لمسلسل «السهام المارقة» مع الفنان شريف سلامة.

حالة نفسية سيئة لشيري عادل

علم «الوطن» من مصادر مقربة من شيري عادل أنها دخلت في حالة من الاكتئاب منذ إعلان ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود، خاصة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انشغلوا عن نجاح حكايتها في مسلسل «إلا أنا» وربطوا اسمها بزواج معز مسعود، ما أجبرها على الاختفاء خلال الأيام القليلة الماضية.

شيري عادل تحذف صورها مع معز مسعود

بمجرد الإعلان عن انفصالهما حذفت شيري كل الصور التي جمعتها مع الداعية معز مسعود أثناء ارتباطهما باستثناء صورة وحيدة لم تحذفها من حسابها في كواليس مسلسل «السهام المارقة».

طلاق شيري عادل ومعز مسعود

كانت الفنانة شيري عادل أعلنت خبر انفصالها رسميا عن زوجها الداعية معز مسعود، عبر خاصة «ستوري» بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأعادت شيري نشر خبرا صحفيا يؤكد انفصالهما، إلا أنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما.

إعلان معز مسعود زواجه من حلا شيحة

علق الداعية معز مسعود على عقد قرانه بالفنانة حلا شيحة منذ أيام بأحد الفنادق بالقاهرة ، ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً، «حافظي على ابتسامتك وخجلك دائما ياحبيتي».

واستشهد بأية من القرءانر الكريم، «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»، وقد احتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على الداعية والمنتج معز مسعود، الإثنين الماضي.