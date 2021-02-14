استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يؤيدون منع ترامب من الترشح للرئاسة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أنه يجب منع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للمناصب العامة مرة أخرى، وقال 53% من البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنه لا ينبغي السماح لترامب بالترشح للمناصب العامة مرة أخرى، في حين قال 50% إنهم كانوا سيصوتون لإدانة ترامب في محاكمة عزل مجلس الشيوخ إذا كان لهم الحق في التصويت، بحسب استطلاع أجرته شركة إبسوس لصالح وكالة رويترز.

كما أظهر استطلاعا للرأي أجرته شركة يوجوف للأبحاث وصحيفة ذا إيكونوميست، البريطانية، أن 53% من الناس يعتقدون أنه لا ينبغي السماح لترامب بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، كما يرى الكثيرون أنه لا ينبغي السماح لترامب بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى بسبب أفعاله وكلماته التي أدت إلى حدوث أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير على حد قولهم.

ووجد استطلاع إيبسوس ورويترز أن 71% من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن ترامب مسؤول جزئيًا عن أعمال الشغب، فيما أعلن نصف الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع أن ترامب مسؤول بشكل ما عن تلك الأحداث.

يذكر أن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قالت إن تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد واحدة من أكثر الأعمال المخزية في تاريخ الولايات المتحدة، وعلقت نانسي بيلوسي على حسابها الرسمي بموقع تويتر، قائلة: «إن رفض بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ محاسبة ترامب سيصبح واحدا من أحلك الأيام وأكثر الأعمال المخزية في تاريخ أمتنا، كما وجهت بيلوسي، التحية إلى أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين صوتوا لضميرهم ولحماية الديمقراطية في بلادهم في قضية محاكمة ترامب. يذكر أن فريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد نجحوا في الحفاظ على حقوق ترامب في الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة 2024 المقبلة، في حال رغبته، وذلك بعدما أفشلوا محاولات عزل ترامب أمام مجلس الشيوخ.