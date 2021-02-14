بايدن: «عدم إدانة ترامب مميت على الديمقراطية الأمريكية»

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن هناك 57 عضوًا في مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك 7 جمهوريين، مشيرا خلال بيان له، إلى أنه رغم عدم إدانة الأخير بتهمة التحريض على التمرد الذي وصفه بـ«المميت على الديمقراطية الأمريكية»، فإن حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعتقدون أنه كان مذنبا بارتكابه تقصيرا مشينا في أداء واجبه، ومسؤولا عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكونجرس، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية».

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن هذا الفصل واصفا إياه بـ«الحزين» من تاريخ البلاد، يؤشر إلى أن «الديمقراطية هشة»، وأنه يجب دائما الدفاع عنها، مشددا على أنه لا مكان للعنف والتطرف في الولايات المتحدة.

وعلى جانب آخر، كان قد برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب، أمس السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا بعدما رفض الجمهوريون إدانته بشأن دوره في الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتا مقابل 43، وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، في ختام محاكمة استمرت 5 أيام في نفس المبنى الذي اقتحمه مؤيدو الرئيس السابق، في السادس من يناير الماضي، بعد وقت قصير من حضورهم تجمعا ألقى فيه دونالد خطابا.

وجاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديدا محتملا في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترامب وأحد كبار الجمهوريين، خلال حصار مبنى الكابيتول.