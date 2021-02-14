31.4 مليار جنيه مبيعات «الشرقية للدخان» في عام كورونا 2020

حققت الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» مبيعات نقدية ومتحصلات من العملاء خلال عام 2020 بلغت نحو 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ28.7 مليار جنيه خلال العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن إجمالي الإيرادت حتى نهاية ديسمبر الماضي 8.1 مليارات جنيه مقارنة بـ7.6 مليارت جنيه خلال نفس فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 6.18%.

ووفقا لبيان الإفصاح حققت الشركة حتى نهاية عام 2020 صافي ربح قدره 2.5 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5% وأرجعت الشركة في البيان أن الزيادة تعود إلى عدة بنود أهمها زيادة قياسية في أحجام المبيعات والإنتاج وتحقيق مجمل ربح عن تلك الفترة بقيمة 3.4 مليارات جنيه بزادة فقدرها 291 مليون جمنيه عن عام 2019.

وعلى مستوى الأرباح الربع سنوية أعلنت «إيسترن كومباني» في بيان سابق للبورصة في نهاية شهر يناير الماضي تحقيق زيادة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة زيادة 19% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.

ووفقا للبيان سجلت الشركة صافي ربح نحو 1.375 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل صافي ربح نحو 1.158 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت نحو 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 3.9 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2019-2020 بنسبة زيادة 6%.

وأشارت في بيان الإفصاح إلى أن زيادة الإيرادت تأتي في ظل التحسن المستمر في مزيج المبيعات من حيث كميات أعلى في أحجام مبيعات السيجار المحلي بمعدل 44% على أساس سنوي، علاوة على زيادة مبيعات قطاع الإنتاج المشترك بنحو 33% خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.